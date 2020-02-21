В Думе поддержали идею о запрете пропаганды отказа от лечения ВИЧ

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - На проходящем в Госдуме в пятницу круглом столе "Вопросы законодательного обеспечения профилактики и лечения ВИЧ" думскому комитету по охране здоровья рекомендовали поддержать законопроект Минздрава о введении законодательного запрета на распространение информации, призывающей к отказу от медицинского освидетельствования и лечения ВИЧ-инфекции, а также пропагандирующей так называемое ВИЧ-диссидентство.

Законопроект был разработан Минздравом и внесен в правительство РФ в ноябре прошлого года. Он предусматривает установление запрета на распространение недостоверной информации о влиянии ВИЧ-инфекции на здоровье человека, содержащей призывы к отказу от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и лечения ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД).

Кроме того, думскому комитету по охране здоровья рекомендовано внести поправки в ст. 13 п. 4 ФЗ № 233 "Об охране здоровья граждан", которые будут вводить запрет на обмен информацией медицинскими организациями без письменного разрешения человека с ВИЧ, а в случае с несовершеннолетними - без разрешения его законного представителя.

Также в рекомендациях говорится о необходимости "внести изменения в закон "О персональных данных" о недопустимости включения кода, расшифровки диагноза и названия получаемых льготных лекарственных препаратов в разрешенную информацию о персональных данных лиц, живущих с ВИЧ, для обмена данными реестров различных ведомств и организаций".

В круглом столе принимают участие депутаты Госдумы, представители Минздрава, эксперты и представители НКО, которые работают с людьми, живущими с ВИЧ.