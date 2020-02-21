СК попросил отпустить под домашний арест экс-полицейского, обвиняемого по "делу Голунова"

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Следственный комитет просит перевести под домашний арест бывшего полицейского Дениса Коновалова, обвиняемого по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в Басманном суде Москвы.

"В суд поступило ходатайство следователя об изменении в отношении Коновалова меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест", - сказала Морозова. Она отметила, что дата заседания пока не назначена.

Ранее адвокат Алексей Коврижкин сообщил, что Коновалов признал вину и дал показания на своего начальника - Игоря Ляховца, предполагаемого организатора преступления.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года и обвинен в покушении на сбыт наркотиков. На фоне широкой общественной кампании в его поддержку 11 июня уголовное преследование журналиста было прекращено. Журналист заявлял, что наркотики ему подбросили, и не исключал, что его уголовное дело связано с расследованием о ритуальном бизнесе, над которым он работал перед задержанием.