Поиск

СК попросил отпустить под домашний арест экс-полицейского, обвиняемого по "делу Голунова"

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Следственный комитет просит перевести под домашний арест бывшего полицейского Дениса Коновалова, обвиняемого по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в Басманном суде Москвы.

"В суд поступило ходатайство следователя об изменении в отношении Коновалова меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест", - сказала Морозова. Она отметила, что дата заседания пока не назначена.

Ранее адвокат Алексей Коврижкин сообщил, что Коновалов признал вину и дал показания на своего начальника - Игоря Ляховца, предполагаемого организатора преступления.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года и обвинен в покушении на сбыт наркотиков. На фоне широкой общественной кампании в его поддержку 11 июня уголовное преследование журналиста было прекращено. Журналист заявлял, что наркотики ему подбросили, и не исключал, что его уголовное дело связано с расследованием о ритуальном бизнесе, над которым он работал перед задержанием.

Иван Голунов вышел на свободу

7
Иван Голунов Денис Коновалов

Новости по теме

Новости

Прокурор попросил 5,5 лет колонии для омича, ставившего пасынка коленями на гречку

Диссовет НИИ Минздрава решил лишить докторской степени замминистра Краевого

Диссовет НИИ Минздрава решил лишить докторской степени замминистра Краевого

Российские компании предложили Белоруссии уменьшать премию в цене нефти на $2 в год

В Кремле заявили, что пока нет речи о компенсациях нефтяникам за экспорт в Белоруссию

Вильфанд объяснил рекордно теплую зиму в России

Вильфанд объяснил рекордно теплую зиму в России

Роскомнадзор выписал ФБК четыре протокола из-за отсутствия маркировки иноагента

Изменение Конституции

В РПЦ посоветовали атеистам принять упоминание бога в Конституции

В РПЦ посоветовали атеистам принять упоминание бога в Конституции

Автограф Путина ушел с молотка за 340 тысяч рублей

В Думе поддержали идею о запрете пропаганды отказа от лечения ВИЧ

Роспотребнадзор заявил о "рискованной ситуации" с ростом резистентности ВИЧ

Роспотребнадзор заявил о "рискованной ситуации" с ростом резистентности ВИЧ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');