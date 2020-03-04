Заместитель главы Минздрава Краевой освобожден от должности

Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Сергей Краевой Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра здравоохранения РФ Сергея Краевого. Распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что Краевой сам попросил об отставке. Он занимал должность замглавы Минздрава с 2013 года.

В феврале стало известно, что диссертационный совет при Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ принял решение лишить Краевого ученой степени доктора наук. По словам председателя совета Ирины Сон, основанием стало большое количество заимствований из других работ в диссертации замминистра.

В Минобрнауки разъяснили, что в соответствии с положением о присуждении ученых степеней решение диссовета и все связанные с ним материалы будут направлены в Высшую аттестационную комиссию (ВАК) при Минобрнауки. Далее их рассмотрит экспертный совет ВАК по медико-профилактическим наукам и президиум ВАК. После этого Минобрнауки примет окончательное решение.