В Казани арестован исламист из Донбасса

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Вахитовский суд Казани арестовал до 18 апреля гражданина Украины Руслана Ширинова, которого обвиняют в участии в деятельности экстремистской организации "Ат-Такфир валь-Хиджра" (запрещена в России).

Адвокат просил для своего подзащитного более мягкую меру пресечения.

По версии следствия, Ширинов публиковал во "ВКонтакте" экстремистские материалы и вел агитацию. В августе 2018 года он и еще один участник ячейки организации объявили своему знакомому "такфир", то есть обвинение в неверии, которое по идеологии "Ат-Такфир валь-Хиджра" влечет возможность совершения любой физической расправы вплоть до лишения жизни.

Ширинов рассказал суду, что родился в Донецке и является гражданином Украины. В Татарстан он приехал работать на стройках, жил в Пестречинском районе, срок его трудовой лицензии истекал 28 февраля. Он признал, что знаком со сторонниками ортодоксального ислама. При этом он заявил, что не призывал к джихаду и его действия были направлены на убеждение неверующих.

Задержаны два предполагаемых сообщника Ширинова - жители Татарстана Альберт Залалтдинов и Олег Малахов. Им меру пресечения избрали позднее в пятницу. На них завели уголовное дело об организации и участии в экстремистской организации.

Об их задержании стало известно 29 февраля. Задержание провели сотрудники регионального управления ФСБ. Сообщалось, что при обыске у них изъяли религиозную литературу и несколько единиц холодного оружия. ФСБ считает одного из троих лидером ячейки джихадистов, остальных - ее активными участниками.