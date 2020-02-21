Заместители генпрокурора РФ Коржинек и Гулягин подали в отставку

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Двое заместителей генпрокурора России Леонид Коржинек и Юрий Гулягин подали рапорт об увольнении, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.

Один из собеседников агентства сказал, что Коржинек и Гулягин попросили об отставке в связи с выходом на пенсию. Их заявления переданы в администрацию президента РФ, откуда ходатайства будут направлены в Совет Федерации.

По данным источника, возможно, на будущей неделе вопрос об отставке двух заместителей генпрокурора будет рассмотрен в профильных комитетах верхней палаты парламента, а затем и на пленарном заседании палаты.

Коржинек и Гулягин - первые из числа заместителей главы надзорного ведомства после смены руководства Генпрокуратуры, подавшие рапорты об увольнении, отметил другой источник агентства.

Он уточнил, что 62-летний Коржинек до недавнего времени курировал работу управлений, занимающихся рассмотрением уголовных и гражданских дел в судебных инстанциях. "Эти функции уже переданы другому заместителю генпрокурора РФ Виктору Гриню, который одновременно продолжит курировать надзор за следствием", - отметил источник.

63-летний Гулягин с 2006 года является заместителем генпрокурора в Дальневосточном федеральном округе.

Игорь Краснов был назначен генпрокурором России 22 января. Его предшественник Юрий Чайка стал полпредом президента России в Северо-Кавказском федеральном округе.