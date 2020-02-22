Один человек погиб при взрыве бытового газа в доме в городе Азов

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Взрыв бытового газа произошел утром в субботу в трехэтажном жилом доме в городе Азов Ростовской области, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

Как рассказали в пресс-службе, взрыв газа произошел в 10:55 по Москве. По предварительной информации, один человек погиб и один пострадал, его доставили в больницу. Разрушений нет, несущие конструкции не повреждены, отметили в МЧС.

Из дома были эвакуированы 49 человек, ведутся работы по тушению возгорания.

На месте работают 59 человек и 16 единиц техники.

Позже пресс-служба МЧС РФ сообщила, что, по предварительным данным, в доме повреждены межкомнатные перекрытия в квартире №11, площадь пожара 60 кв.м.