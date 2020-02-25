Арестованный по делу об убийстве Япончика предоставил киллеру винтовку

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Арестованному по делу об убийстве в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика) Кахе Газзаеву вменяется передача киллеру орудия преступления, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"По версии следствия, именно Газзаев предоставил соучастникам винтовку, из которой был убит Иваньков, лично участвовал в ее перевозке и хранении, а в момент непосредственного совершения убийства находился на месте происшествия и наблюдал за прилегающей к нему территорией", - сказала Петренко во вторник "Интерфаксу".

Она отметила, что Газзаеву предъявлено обвинение в совершении убийства в составе организованной группы и незаконном хранении оружия. По ходатайству следствия суд арестовал его на два месяца.

По данным СК, ранее неоднократно судимый 39-летний Каха Газзаев по приговору суда с 2017 года содержится в местах лишения свободы за совершение других преступлений.

Ранее об аресте Газзаева сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова.

6 февраля Басманный суд Москвы арестовал на два месяца обвиняемого в причастности к убийству Япончика Муртаза Шаданию. По данным следствия, Шадания вел скрытое наблюдение за Иваньковым, "обеспечил транспортировку в Москву оружия, из которого стреляли в жертву".

Иваньков был тяжело ранен 28 июля 2009 года у ресторана на Хорошевском шоссе и скончался от полученных ранений 9 октября того же года.