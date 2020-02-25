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В Конституцию предложили внести поправку об органах местного самоуправления

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству во вторник поступили поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституции РФ, касающиеся местного самоуправления, заявил глава комитета Павел Крашенинников.

Авторы этих поправок предлагают прописать в Основном законе, что "органы местного самоуправления решают установленные федеральным законом вопросы местного значения, в том числе самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, вводят в действие местные налоги и сборы", сказал депутат журналистам 25 февраля.

В настоящее время соответствующая статья Конституции предусматривает, что органы местного самоуправления, кроме прочих полномочий, "устанавливают местные налоги и сборы".

Кроме того, действующее положение статьи 132-й, в частности, часть 1, к полномочиям органов местного самоуправления также относит охрану общественного порядка, чего внесенные поправки не предусматривают.

Вместе с тем, в этих предложениях учтено положение об обеспечении органами местного самоуправления доступности медицинской помощи. Соответствующая инициатива была выдвинута главой Национальной медицинской палаты Леонидом Рошалем на встрече с президентом Владимиром Путиным ранее в феврале, и поддержана членами рабочей группы, сказал Крашенинников.

Кроме того, внесенные во вторник поправки в часть 2 статьи 132 Конституции предлагают внести уточнения, указывающие, что "органы местного самоуправления могут наделяться федеральным законом, законом субъекта РФ отдельными государственными полномочиями" только при условии, что им предоставят необходимые финансы и материальные средства для осуществления таких полномочий.

По словам Крашенинникова, предлагаемые поправки позволят более эффективно выстроить систему взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправлении в целях обеспечения интересов населения в регионах.

Кроме того, поправками статью 131 предлагается дополнить новой частью 4, в которой указано, что особенности осуществления публичной власти в городах федерального значения, административных центрах (столицах) субъектов РФ и на других территориях могут устанавливаться федеральным законом. Поправки внесли Крашенинников, другой думский депутат Андрей Макаров, а также члены Совета Федерации Андрей Клишас и Светлана Горячева.

Хроника 15 января – 25 февраля 2020 годаИзменение Конституции
Павел Крашенников Госдума

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