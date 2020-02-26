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Кремль прокомментировал просьбу посольства КНР не проверять китайцев в Москве

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Москва дорожит партнерскими отношениями с Пекином, поэтому ни о какой дискриминации в отношении граждан КНР в связи с принимаемыми в РФ мерами по защите от коронавируса речи не идет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы дорожим и ценим наши двусторонние отношения с Китаем, поэтому не может идти и речи о каких-то дискриминационных мерах", - подчеркнул Песков в ответ на просьбу прокомментировать публикацию в "Новой газете" о том, что посольство КНР обратилось к мэрии Москвы с просьбой прекратить проверки граждан Китая в московском транспорте.

"Что касается работы штаба и мер по предотвращению распространения коронавируса в РФ, то эти меры принимаются в отношении всех. Даже на входе в Кремль на крупные публичные мероприятия принимаются эти меры. Поверьте мне, в Кремль входят не только китайцы", - сказал пресс-секретарь президента.

Вместе с тем Песков отметил, что он не знаком с письмом посольства Китая.

"Я не знаю, к сожалению, о письме. Наверное, оно передавалось по дипломатическим каналам через МИД. Поэтому я рекомендую вам обратиться туда", - отметил он.

В пресс-службе столичного департамента транспорта, в свою очередь, отметили, что при проверках пассажиров московского общественного транспорта к гражданам Китая избирательного отношения не проявляется.

"Проверяем всех, никакого избирательного отношения к гражданам КНР нет", - сказали в среду "Интерфаксу" в пресс-службе.

Ранее "Новая газета" опубликовала копию письма посольства КНР в России правительству Москвы, согласно которому полиция совместно с сотрудниками метрополитена проверяет и анкетирует только граждан Китая. Посольство напомнило о высоком уровне двусторонних отношений и заявлениях российской стороны о недопустимости дискриминации граждан КНР.

Ранее в СМИ сообщалось, что московских водителей наземного общественного транспорта обязали сообщать диспетчерам, если в салоне находятся китайцы.

Дмитрий Песков Москва Китай

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