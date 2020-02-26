Число выявленных в РФ фальшивых денег в 2019 году выросло впервые за 4 года

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Количество выявленных в банковской системе России в 2019 году поддельных российских купюр увеличилось по сравнению с 2018 годом на 7,4%, до 41,4 тыс. с 38,5 тыс.; их сумма составила 157,9 млн рублей, что на 5,8% больше, чем в 2018 году (149,2 млн рублей), следует из материалов на сайте ЦБ РФ.

Рост выявленных фальшивых дензнаков в 2019 году произошел впервые с 2014 года, четыре предыдущих года их количество последовательно снижалось. Второй год подряд выросло количество выявленных поддельных пятитысячных банкнот. Их было обнаружено 28,7 тыс., что на 3,3% больше, чем в 2018 году.

В 2018 году рост количества подделок этих дензнаков произошел впервые с 2014 года, увеличившись за год на 3,0%. В 2014 году их количество подскочило по сравнению с 2013 годом сразу на 71,3%, после чего в течение трех лет оно снижалось: в 2015 году - на 13,5%, в 2016 году - на 31,3%, в 2017 году - на 25,5%.

Число фальшивых банкнот в 200 и 2000 рублей резко возросло

В 2019 году резко возросло количество выявляемых подделок новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей, появившихся в обороте в 2018-м. В 2018 году со второго квартала начали обнаруживаться поддельные 2-тысячные купюры, с третьего квартала - 200-рублевые. По итогам года их количество было незначительное: 2-тысячных купюр было выявлено 384 штуки, 200-рублевых - 19. Как отмечал ЦБ РФ, все они были низкого качества (изготовлены на цветных принтерах).

В 2019 году были выявлены уже 2788 штук 2-тысячных фальшивых банкнот (рост за год в 7,3 раза) и 94 штуки 200-рулевых (рост в 4,9 раза). Одновременно продолжает снижаться количество выявленных поддельных тысячных банкнот. В 2019 году было обнаружено 8,6 тыс. таких фальшивок, что на 7,6% меньше, чем в 2018 году. За три года, когда фиксировалась отрицательная динамика, количество выявляемых тысячерублевок сократилось в 2,6 раза - с 22,3 тыс. штук в 2016 году.

В общем количестве поддельных денег доля 5-тысячных банкнот в 2014 году достигла 75,9% после 49,8% в 2013 году. В 2015 году их доля снизилась до 73,3%, в 2016 году - до 59,3%, в 2017 году доля осталась примерно на том же уровне - 59,5%. В 2018 году этот показатель вновь вернулся к уровням 2014-2015 годов - 72,1%, в 2019 году доля снизилась до 69,3%.

Соответственно, в 2019 году сократилась и доля 5-тысячных купюр в общей стоимости по номиналу выявленных поддельных дензнаков - до 91% с 93% в 2018 году. Это произошло в основном из-за наращивания доли 2-тысячных поддельных банкнот - с 1,0% до 6,7% в общем количестве подделок и с 0,5% до 3,5% в их суммарном стоимостном показателе.

Рост общего количества фальшивых денег за 2019 год на 2,9 тыс. произошел преимущественно в результате увеличения поддельных 2-тысячных банкнот на 2,4 тыс. при росте количества выявляемых 5-тысячных банкнот на 0.9 тыс. и снижении тысячных на 0,7 тыс.

Количество поддельных иностранных банкнот падает третий год подряд

Количество выявляемых поддельных иностранных дензнаков в 2019 году снизилось третий год подряд. После достижения пика в 2016 году (4546 штук) за три года их количество уменьшилось в 1,9 раза - до 2364 в 2019 году (за год снижение составило 8,3% после символического снижения в 2018 году на 0,4%).

При снижении в 2019 году обнаруженных поддельных долларов США на 23%, до 1822 штук, количество выявленных фальшивых европейских дензнаков увеличилось сразу в 2,6 раза - до рекордных 476, китайских юаней - в 1,5 раза, до 63.

Доля выявленных подделок долларов в общем количестве подделок иностранной валюты снизилась за год до 77% с 91%, доля евро - выросла до 20% с 7%, китайских юаней - приблизилась к 3%.