ЦБ к 2025 году модернизирует дизайн банкнот

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - ЦБ РФ к 2025 году планирует модернизировать банкноты шести номиналов: 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей, сообщил зампред Банка России Михаил Алексеев на онлайн-конференции во вторник.

"Совет директоров Банка России принял решение о выпуске к 2025 году модернизированных банкнот шести номиналов: 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей", - сказал Алексеев.

Он отметил, что в течение последних 10 лет банкноты образца 1997 года не модернизировались. "Пришло время подумать о том, как подтянуть их защитный комплекс и усовершенствовать дизайн до уровня, реализованного в 200- и 2000-рублевых купюрах", - добавил зампред.

По его словам, в среднем на разработку банкноты или ее модернизированного варианта обычно уходит полтора-два года. "Имеющиеся возможности позволяют одновременно готовить к выпуску не более двух банкнот. Вот почему модернизированные денежные знаки будут появляться не сразу вместе, а постепенно в течение нескольких лет", - пояснил Алексеев.

Ожидается, что в 2022 году в обращение поступят модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году - 1000 и 5000 рублей, в 2024 году - 500 рублей, а в 2025 году - 10 и 50 рублей, говорится в сообщении ЦБ.

На лицевой стороне банкнот номиналом 50 и 100 рублей сохранятся изображения Санкт-Петербурга и Москвы. Они будут дополнены на оборотной стороне изображениями достопримечательностей федеральных округов, в которых расположены соответствующие города, - Северо-Западного и Центрального.

На лицевой стороне банкнот номиналом 10, 500, 1000 и 5000 рублей появятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, а на их оборотной стороне - достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов.

Предполагается, что новые модернизированные банкноты на протяжении как минимум ближайшего десятилетия будут обращаться параллельно со всеми видами существующих купюр и их различными модификациями, отметил Алексеев.

"Мы рассчитываем, что только где-то к 2030 году доля модернизированных банкнот в наличном обороте станет весьма значительной, и лишь позднее, наверно, ближе к 2035 году, подавляющая часть обращающихся к настоящему времени бумажных денежных знаков образца 1997 года и их последующих модификаций выйдет из активного оборота естественным путем в силу обветшания, износа и загрязнения", - заявил зампред ЦБ.

Номинал не меняется

ЦБ по-прежнему не планирует менять номинальный ряд существующих банкнот и монет.

"Мы пока считаем, что потребности в выпуске более высокого номинала, чем 5000 рублей, не существует, и это связано с тем, что существующая система наличного денежного обращения в полной мере удовлетворяет потребности как граждан, так и предприятий и организаций в банкнотах соответствующих номиналов", - заявил Алексеев.

Банк России также не рассматривает возможность выпуска монет номиналом 50 и 100 рублей. "Нам достаточно монет существующих номиналов", - добавил зампред ЦБ.

Банк России планирует придерживаться прежней политики в отношении оборота купюр: существующие банкноты при выпуске модернизированных купюр изымать не собирается. "Будем придерживаться той же политики и в будущем. Такая политика закрывает все представления, все возможности для проведения каких-либо денежных реформ. Они не планировались, не планируются и не будут планироваться и осуществляться", - подчеркнул он.

Пластиковые купюры

ЦБ также не планирует выпускать пластиковые банкноты. "Честно говоря, такой вопрос и не стоял на повестке дня. Мы пробовали выпуск пластиковых денег, выпуская памятные банкноты, приуроченные к некоторым известным событиям: Олимпиада, Чемпионат мира по футболу, но в целях экологической защиты окружающей среды мы не практикуем выпуск и не планируем выпускать пластиковые наличные деньги", - добавил зампред Банка России.