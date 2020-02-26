Что произошло за день: среда, 26 февраля

Приостановка перелетов из России в Южную Корею, решение Шараповой завершить карьеру, а также интервью Владислава Суркова после отставки

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия с 1 марта приостановит авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса. На маршруте продолжат работу только "Аврора" и "Аэрофлот", которые будут вывозить россиян на родину, и в S7 усмотрели в решении властей нарушение принципов конкуренции на рынке. Кроме того, с 28 февраля прекратится выдача гражданам Ирана транзитных и обычных виз, за исключением деловых и гуманитарных. Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Иран, Италию и Южную Корею из-за роста заболеваемости коронавирусом, а вице-премьер РФ Татьяна Голикова и вовсе призвала не выезжать за границу без крайней необходимости.

- Владимир Путин согласился с предложением провести голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля. Идею на встрече с президентом РФ озвучил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок Андрей Клишас, который призвал сделать этот день выходным.

- Владислав Сурков допустил обнуление президентских сроков после изменения Конституции. Бывший помощник президента РФ в интервью политологу Алексею Чеснакову заявил, что при внесении поправок появится новый институт президентства, и "если власти не пойдут на новый отсчет, они сильно погрешат против юридической чистоты". В Кремле подчеркнули, что слова Суркова - частное мнение гражданина РФ, который больше не работает в администрации президента.

- В "Единой России" опровергли планы объединения с ОНФ. Заместитель секретаря генсовета партии Сергей Перминов также заявил, что вопрос о смене лидера партии не обсуждался. Накануне "Медуза" писала со ссылкой на источники, что после объединения с ОНФ партия может быть переименована, а вместо Дмитрия Медведева могут быть назначены три сопредседателя.

- Мария Шарапова объявила о завершении карьеры. Российская теннисистка объявила о решении в своем инстаграме. За свою карьеру Шарапова выиграла 36 турниров.

- В Саратове арестовали подростков, готовивших нападение на школу. По данным ФСБ, задержали молодых людей в заброшенном бомбоубежище, где они хранили обрез охотничьего ружья. Фигуранты планировали использовать также самодельные зажигательные смеси. Один из подростков заявил, что в основе плана было желание отомстить.