Задержанный в Саратове подросток рассказал о плане нападения на школу ради мести

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ опубликовала видео с частью показаний подростков, задержанных при подготовке вооруженного нападения на образовательное учреждение в Саратове.

На видео один из задержанных, на вопрос какие цели он преследовал, отвечает: "Месть". При этом подросток также сказал, что для него было не важно число жертв нападения, а второй задержанный "рассчитывал примерно на 40 человек".

Кроме того, один из подростков сообщил, что заинтересовался темой массовых убийств в школах около года назад.

Другой задержанный заявил на видео, что нападение планировалось совершить в мае.

Как сообщил ЦОС ФСБ, два молодых человека 2005 года рождения были задержаны в Саратове за подготовку нападения на образовательное учреждение. По данным ведомства, они состояли в "интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида".

Подростков задержали в заброшенном бомбоубежище, где они хранилиобрез охотничьего ружья. При нападении помимо огнестрельного оружия они планировали использовать самодельные зажигательные смеси.