Поиск

Задержанный в Саратове подросток рассказал о плане нападения на школу ради мести

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ опубликовала видео с частью показаний подростков, задержанных при подготовке вооруженного нападения на образовательное учреждение в Саратове.

На видео один из задержанных, на вопрос какие цели он преследовал, отвечает: "Месть". При этом подросток также сказал, что для него было не важно число жертв нападения, а второй задержанный "рассчитывал примерно на 40 человек".

Кроме того, один из подростков сообщил, что заинтересовался темой массовых убийств в школах около года назад.

Другой задержанный заявил на видео, что нападение планировалось совершить в мае.

Как сообщил ЦОС ФСБ, два молодых человека 2005 года рождения были задержаны в Саратове за подготовку нападения на образовательное учреждение. По данным ведомства, они состояли в "интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида".

Подростков задержали в заброшенном бомбоубежище, где они хранилиобрез охотничьего ружья. При нападении помимо огнестрельного оружия они планировали использовать самодельные зажигательные смеси.

Саратов ФСБ

Новости по теме

Новости

Роспотребнадзор обязал персонал ресторанов носить маски из-за коронавируса

ФСБ задержала двух подростков, планировавших нападение на школу в Саратове

Сурков допустил обнуление президентских сроков после изменения Конституции

Сурков допустил обнуление президентских сроков после изменения Конституции
Новый коронавирус в Китае

Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран

Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран

Союз пивоваров пожаловался Силуанову на демпингующих ритейлеров

Адвокат задержанного в Екатеринбурге с наркотиками Литреева обжаловал его арест

Минсельхоз назвал меры по стабилизации ситуации на рынке сахара

Пассажиров подкарантинного вагона в Брянске отпустили домой

В Сочи двоих детей унесло течением реки в море

Посольство РФ опровергло ограничения на авиарейсах между Россией и Италией

Посольство РФ опровергло ограничения на авиарейсах между Россией и Италией
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');