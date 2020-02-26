Под Калининградом начали сносить популярные у туристов ангары немецкого аэродрома

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В Балтийске (Калининградская область) собственник приступил к разборке немецких ангаров заброшенного военного аэродрома, сообщила "Интерфаксу" директор музейного комплекса Балтийской косы "Старый люнет" Валерия Надымова.

"Владелец ангаров приступил к сносу первого сегодня в среду. Стальные фермы крыши и сводов режут на металл, кирпичные стены сносят. По всей видимости, такая участь ждет все шесть ангаров, построенных в конце 30-х годов прошлого века", - рассказала Надымова.

По ее словам, решение собственника можно объяснить тем, что региональная Служба охраны объектов культурного наследия не присвоила ангарам статуса объекта культурного наследия, как предлагали общественники и сторонники их сохранения для истории Балтийска.

"Эти огромные сооружения, связанные с историей авиации, уже многие годы являются объектом туристической привлекательности Балтийской косы. По нашим подсчетам, в год здесь бывают до 100 тыс. человек. И мне, как музейщику, горько, что эти ангары уничтожаются, а вместе с ними и наша история", - отметила собеседник агентства.

Она напомнила, что в первый раз собственник приступил к сносу в ноябре 2018 года. Но тогда работы приостановили, так как глава Балтийска обратился в правительство области с просьбой провести экспертизу ангаров и установить, являются ли они историческими памятниками.

Как сообщалось, немецкий аэродром "Нойтиф" был построен в 1939 году для базирования гидросамолетов и самолетов с колесным шасси. После окончания Второй мировой войны он стал использоваться авиацией Балтийского флота для гидросамолетов. В 1995 году воинская часть была расформирована, аэродром заброшен. Его объекты постепенно разрушаются и растаскиваются. Часть капитальных строений, в частности, ангары для самолетов, были проданы частному лицу.

При этом военные неоднократно заявляли, что намерены вернуться на этот объект. Именно на этом основании аэродром и ангары не получили статуса памятников.