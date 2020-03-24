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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:24

МВД предложило учить студентов-журналистов освещению борьбы с экстремизмом

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - МВД предложило включить в федеральный государственный образовательный стандарт для студентов-журналистов программы по освещению борьбы с экстремизмом. Это предложение включено в проект поправок в стратегию противодействия экстремизму до 2025 года.

Ведомство также предложило повысить престижность образования в российских религиозных образовательных организациях и осуществить меры государственной поддержки системы общественного контроля за выездом российских граждан для обучения в иностранных религиозных образовательных организациях.

В проекте ведомство причислило проведение несогласованных массовых акций в список самых опасных проявлений экстремизма наряду с массовыми беспорядками и подготовкой терактов. Привлечение населения к участию в несогласованных мероприятиях, переходящих в беспорядки, в МВД назвали одним из способов дестабилизировать общественно-политическую обстановку в России.

МВД

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