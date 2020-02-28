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Вертолет МЧС возобновил поиски унесенных в море подростков в Сочи

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Спасатели четвертые сутки продолжают поиски двух подростков, которых унесло в море в Лазаревском районе Сочи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в пятницу.

"Поисковые работы по береговой морской линии Сочи продолжались всю ночь", - говорится сообщении. Утром в пятницу для поиска вылетел вертолет МЧС России со спасателями Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) на борту, отметили в ведомстве.

Из-за шторма суда не могут выйти в море на поиски подростков.

Ранее сообщалось, что два подростка 2005 года рождения в поселке Лазаревское вечером 25 февраля во время сильного шторма переходили реку Псезуапсе, впадающую в море. Волны сбили ребят с ног и их унесло в море.

МЧС Сочи Краснодарский край

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