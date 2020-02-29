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Минздрав РФ скорректировал рекомендации для медиков по выявлению коронавируса

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Минздрав России направил в поликлиники и больницы новые рекомендации по выявлению коронавирусной инфекции COVID-19.

В ведомстве напомнили, что при симптомах ОРВИ, таких как повышенная температура, кашель, боль в горле и головная боль, можно обратиться в поликлинику по месту жительства. Врачу следует сказать о том, посещал ли пациент страны, в которых были зарегистрированы случаи короновирусной инфекции COVID-19.

"После проведения осмотра врачом будет приниматься решение о целесообразности направления пациента для проведения лабораторных исследований с использованием зарегистрированных тест-систем на наличие новой коронавирусной инфекции", - отметили в Минздраве.

По данным Роспотребнадзора на утро 29 февраля, в России не зарегистрировано новых фактов заражения коронавирусом COVID-19. Пока случаями заболевания остаются два эпизода заражения граждан Китая, которые 12 февраля были выписаны.

А также трое заболевших граждан РФ, которые были эвакуированы под карантин в Казань с круизного лайнера Diamond Princess, где была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции.

Минздрав

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