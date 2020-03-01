Роспотребнадзор отчитался об отсутствии новых заболевших коронавирусом в России

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В России не зарегистрировано новых фактов заражения новым коронавирусом COVID-19, сообщает Роспотребнадзор.

Согласно сообщению, за период мониторинга зарегистрировано 1222 заболевших с признаками ОРВИ, прибывших из КНР. Из этого числа в двух случаях был поставлен диагноз "новая коронавирусная инфекция", оба пациента - граждане Китая - были выписаны 12 февраля с выздоровлением.

Еще трое заболевших на территории России - это граждане РФ, эвакуированные под карантин в Казань с круизного лайнера Diamond Princess, где была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции.

Их диагноз был подтвержден лабораторными исследованиями в России. У них, как и у других эвакуированных, выраженных симптомов ОРВИ не отмечалось.