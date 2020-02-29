Российские издания объединились в "Синдикат-100"

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Двадцать пять российских изданий по инициативе "Новой газеты" объединились в "Синдикат-100", главной целью которого по мысли его участников станет независимое освещение проблем страны и одновременная публикация материалов на острые общественно значимые темы.

"Самые интересные наши публикации на самые острые темы выпускать одновременно на всех площадках, чтобы их читало гигантское число людей. Я думаю, что нам предстоит очень большая полевая работа. Исследовательская работа. Исследование российской бедности и пожаров, детских болезней и качества лечения, экологии", - заявил в ходе собрания представителей редакций главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, чьи слова приводятся на сайте издания.

Там уточняется, что синдикат открыт для новых членов, в том числе из мира новых медиа.

В синдикат, кроме "Новой газеты", также вошли телеканал "Дождь", "Эхо Москвы", Znak.com, "Такие дела", ИД "Алтапресс" (Барнаул), издательская группа "ВК-медиа", газета "Егоршинские вести", издательские дома "Имидж-пресс" и "Крестьянин", "Кавказский узел", медиапроект "Ревда-инфо.ру" (Свердловская область), "Северопост.ру" (Мурманск), телекомпания ТВ2 (Томск), "Тайга.Инфо", "Черновик", "Юга.ру", "Якутск вечерний", сетевое издание Newsvo, ProUfu и интернет-журнал "7х7" и Meduza.

О планах по созданию синдиката, в который бы вошла сотня независимых российских СМИ Муратов сообщил "Интерфаксу" 15 ноября прошлого года после своего возвращения на пост главреда "Новой газеты". Муратов пояснил, что на эту идею его натолкнула акция СМИ в поддержку журналиста Ивана Голунова, когда множество печатных изданий разместили на главной полосе надпись "Я/Мы Иван Голунов" и информацию о его уголовном деле.