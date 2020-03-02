S7 заплатит штраф за недостоверную рекламу о скидках на авиабилеты

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Новосибирской области отклонил жалобу АО "Авиакомпания "Сибирь" (входит в группу S7) и признал законным постановление регионального управления ФАС (УФАС) о взыскании с компании 100 тысяч рублей штрафа за недостоверную рекламу, следует из материалов информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Согласно материалам дела, 15 апреля 2019 года в УФАС поступило заявление гражданина с жалобой на полученную по электронной почте рекламу S7 Airlines (бренд АО "Авиакомпании "Сибирь") о скидках на авиабилеты перевозчика для держателей карт S7-Tinkoff. В рекламе были заявлены сроки действия акции - с 22 по 25 марта 2019 года.

При этом в объявлении не указывалось, что распродажа начнется 22 марта не с 00:00, а только с 15:30 по московскому времени. Чтобы узнать эту информацию, требовалось перейти по интерактивной ссылке "Полные условия акции", которая была размещена "в самом низу рекламного письма (под всеми остальными блоками), в том числе под копирайтами, реквизитами АО "Авиакомпания "Сибирь", и выполнена значительно более мелким и менее ярким шрифтом", отмечается в материалах дела.

Рассмотрев это обращение, 15 июля 2019 года управление ФАС признало рекламу ненадлежащей, а авиакомпанию - нарушившей требования пункта 3 части 3 и части 7 статьи 5 федерального закона "О рекламе". В отношении перевозчика завели административное дело и составили соответствующий протокол, а также назначили ему штраф в размере 100 тыс. рублей. Авиакомпания обратилась в суд с требованием признать это постановление незаконным.

Потребитель "фактически не получил предусмотренную законом информацию" и был введен в заблуждение относительно предполагаемого времени начала акции и условий ее проведения, говорится в решении суда. Таким образом, региональное УФАС пришло к "правомерному выводу", что перевозчик совершил административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства о рекламе), подчеркнули в арбитраже.

S7 - вторая по величине авиационная группа в РФ. Выполняет регулярные полеты по России, в страны СНГ, Европы, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона. Базируется в Москве (аэропорт "Домодедово") и Новосибирске ("Толмачево"). Основана супругами Филевыми.