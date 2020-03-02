Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:43

Правительство одобрило законопроект о запрете высаживать детей-безбилетников

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Законопроект о запрете высаживать детей из транспорта за безбилетный проезд получил одобрение правительства, сообщил первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков.

По его словам, комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила проект закона, в соответствии с которым устанавливается запрет на принудительную высадку безбилетника, не достигшего 16-летия и едущего без сопровождения совершеннолетнего.

Он напомнил, что год назад эта тема обсуждалась на заседании общественного совета проекта партии "Единая Россия" "Безопасные дороги". "Мы тогда договорились, что Минтранс совместно с нашими экспертами разработает такой федеральный закон. Потому что высадка детей среди дороги, особенно зимой нарушает все мыслимые и немыслимые правила безопасности", - сказал Жуков.

Россия

Новости
Новый коронавирус в Китае

У приехавшего из Италии россиянина обнаружили коронавирус

У приехавшего из Италии россиянина обнаружили коронавирус

Экс-фигурант "дела 27 июля" отсудил 100 000 рублей за незаконное преследование

Экс-фигурант "дела 27 июля" отсудил 100 000 рублей за незаконное преследование

Глава думского комитета назвал провокацией идею налога на домашних животных

Глава думского комитета назвал провокацией идею налога на домашних животных

В Минпросвещения назвали среднюю стоимость горячего обеда для школьника

В Кремле опровергли сообщения о планах Путина возглавить список ЕР на выборах в Думу

Новый коронавирус в Китае

У летевшего через Москву иностранца обнаружен коронавирус

У летевшего через Москву иностранца обнаружен коронавирус

В ВОЗ сочли эффективными меры РФ по борьбе с коронавирусом

Сеть магазинов "Красный куб" уйдет с рынка

S7 заплатит штраф за недостоверную рекламу о скидках на авиабилеты

Правозащитники предложили отменить наказание за проституцию

Правозащитники предложили отменить наказание за проституцию
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');