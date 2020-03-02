Правительство одобрило законопроект о запрете высаживать детей-безбилетников

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Законопроект о запрете высаживать детей из транспорта за безбилетный проезд получил одобрение правительства, сообщил первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков.

По его словам, комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила проект закона, в соответствии с которым устанавливается запрет на принудительную высадку безбилетника, не достигшего 16-летия и едущего без сопровождения совершеннолетнего.

Он напомнил, что год назад эта тема обсуждалась на заседании общественного совета проекта партии "Единая Россия" "Безопасные дороги". "Мы тогда договорились, что Минтранс совместно с нашими экспертами разработает такой федеральный закон. Потому что высадка детей среди дороги, особенно зимой нарушает все мыслимые и немыслимые правила безопасности", - сказал Жуков.