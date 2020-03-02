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Путин поручил разработать закон о контроле за грамотностью чиновников

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить и внести в Госдуму поправки в закон "О государственном языке Российской Федерации".

Изменения должны предусматривать "совершенствование механизмов обеспечения статуса русского языка как государственного языка Российской Федерации на всей территории страны, осуществление контроля за соблюдением должностными лицами органов и организаций, государственными и муниципальными служащими, гражданами норм и правил современного русского литературного языка в сферах, в которых использование государственного языка РФ является обязательным".

Президент подписал перечень поручений по итогам заседания Совета по русскому языку.

Правительству РФ совместно с Администрацией президента РФ, отмечается в поручениях, опубликованных на сайте Кремля в понедельник, поручено к 15 сентября 2020 года подготовить и внести в Госдуму соответствующие поправки в закон "О государственном языке Российской Федерации".

Владимир Путин

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