Семерых краснодарских полицейских заподозрили в создании преступного сообщества

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Семь полицейских в Краснодарском крае задержаны по подозрению в участии в преступном сообществе, вымогательстве взяток под угрозой уголовного и административного преследования, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

"Главным следственным управлением по Северо-Кавказскому федеральному округу возбуждено уголовное дело в отношении командира взвода ДПС отдела МВД по Успенскому району Сергея Бочкарева, подчиненных ему инспекторов указанного подразделения Максима Максимова, Дмитрия Плехова, Сиртакия Тосунова, Евгения Акимова, начальника отдела экономической безопасности ОМВД по Успенскому району Михаила Баканова, а также бывшего старшего оперуполномоченного по особо важным делам отделения №6 (дислокация Армавир) ГУ МВД по Краснодарскому краю Романа Гриненко и иных лиц", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем во вторник в "Интерфакс".

В нем отмечается, что полицейские подозреваются в создании преступного сообщества (часть 3 статьи 210 УК РФ), и получении взяток в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).

По версии следствия, с 2016 по 2020 годы эти должностные лица, "действуя в составе преступного сообщества, на стационарном посту ДПС "Успенский", расположенном на автодороге Р-217 "Кавказ" в Краснодарском крае, систематически получали в качестве взяток денежные средства за совершение заведомо незаконных действий".

Как отмечается в пресс-релизе, деньги предназначались для того, чтобы не привлекать к ответственности лиц "по выявляемым уголовно наказуемым деяниям и административным правонарушениям", а также чтобы обеспечивать беспрепятственный проезд через стационарный пост транспортных средств, незаконно перевозящих товары и спиртосодержащую продукцию.

Следствие вместе с полицейскими провели 49 обысков по местам жительства и в служебных помещениях подозреваемых, а также у лиц, проверяемых на причастность к незаконной деятельности преступного сообщества. Планируется направить в суд ходатайства об избрании семерым задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу"

В ведомстве добавили, что преступная деятельность была выявлена следователями Главного следственного управления СК по Северо-Кавказскому федеральному округу совместно с оперативными сотрудниками собственной безопасности МВД во взаимодействии с управлением Генпрокуратуры округа.

Аналогичную группу следователи разоблачили в Кабардино-Балкарии в конце мая 2019 года. Как сообщила тогда официальный представитель СКР Светлана Петренко, 12 сотрудников полиции во главе с замначальника Госавтоинспекции республики были задержаны по подозрению в участии в преступном сообществе.

По словам Петренко, в период 2017-2018 годов полицейские получили взятку в размере 42 млн руб. "за обеспечение беспрепятственной со стороны правоохранительных органов незаконной перевозки спиртосодержащей продукции на территории КБР".

"Руководство преступным сообществом осуществлял замначальника управления ГИБДД МВД по республике", - сказала Петренко.

Позднее, в середине лета в управлении СКР по Краснодарскому краю сообщили, что руководителей отдела ГИБДД Апшеронского района подозревают в систематическом получении взяток с водителей большегрузных автомобилей, общая сумма поборов превысила 2 млн рублей.

В частности, были возбуждены уголовные дела в отношении начальника районного отдела ГАИ, его заместитель и командир взвода. По версии следствия, весной 2019 года полицейские внедрили схему получения взяток от водителей грузовых автомобилей за освобождение их от административной ответственности на территории Апшеронского и соседнего Белореченского районов Кубани. Водителям перегруженных фур предлагали заплатить за беспрепятственный проезд не менее 1 тыс. рублей.

В свою очередь в пресс-службе МВД России сообщили, что задержанные полицейские отстранены от работы. Проводится служебная проверка.