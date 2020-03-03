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Генпрокуратура снизила сумму иска к осужденному экс-мэру Владивостока до 1,4 млрд рублей

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Суд во Владивостоке приобщил к делу уточненный иск Генпрокуратуры об уменьшении с 3,2 млрд до 1,4 млрд рублей суммы по иску о взыскании в пользу государства нелегально полученных средств с осужденного по делу о коррупции экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева и ряда других соответчиков, передал корреспондент агентства "Интерфакс" из зала суда.

"Суд постановил приобщить к материалам дела уточнение по иску с приложенными к нему документами", - сказала судья Советского районного суда Ольга Олесик.

Об уточнении иска на заседании сообщил представитель Генпрокуратуры.

"С учетом собранных дополнительных материалов Генпрокуратура уточнила исковые требования. В новой редакции искового заявления речь идет о взыскании в солидарном порядке с ответчиков 1,4 млрд рублей. Обоснование и мотивировка иска не изменились", - сообщил на заседании суда во вторник представитель Генпрокуратуры РФ.

По его словам, сумма иска уточнена с учетом заключения специалистов Федеральной антимонопольной службы.

Также представитель Генпрокуратуры заявил, что некоторые адвокаты после подачи уточненного искового заявления предпринимали "попытки непроцессуального взаимодействия, в неофициальной форме, по неофициальным каналам, программам смс-сообщений обращались к представителям прокуратуры".

"Оцениваем это как провокационные действия, указывающие на недопустимые формы реализации прав ответчиков", - сказал представитель Генпрокуратуры.

Как сообщалось, весной 2019 года Генпрокуратура сообщила, что потребует через суд взыскать с Пушкарева в пользу государства 3,2 млрд рублей, полученных нелегальным путем. Иск предъявляется к Пушкареву и еще восьми соответчикам.

В Генпрокуратуре поясняли, что основанием для иска послужили "выявленные факты картельного сговора главы города и подведомственного ему учреждения "Дороги Владивостока" с компаниями его брата (группа компаний "Востокцемент")".

В связи с тем, что Пушкаревым и руководителями коммерческих организаций были нарушены установленные законом запреты и ограничения, по закону все полученные по контрактам средства подлежат взысканию в доход РФ, подчеркнули в Генпрокуратуре.

Рассмотрение этого иска началось в конце января в Советском районном суде Владивостока.

Пушкарев, который находится в СИЗО Владивостока, участвовал в заседаниях по видеоконференцсвязи.

В ноябре 2019 года Советский районный суд Владивостока по иску Генпрокуратуры арестовал имущество предприятий, входящих в состав группы компаний "Востокцемент". В феврале Приморский краевой суд, рассмотрев апелляционные жалобы, смягчил обеспечительные меры, что, по словам адвокатов, позволит предприятиям ГК "Востокцемент" работать в нормальном режиме.

Тверской районный суд Москвы 9 апреля 2019 года признал Пушкарева виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки, назначив ему наказание в виде 15 лет лишения свободы.

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