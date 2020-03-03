Лайнер, летевший из Владивостока в Москву, внепланово сел в Хабаровске

Самолет "Аэрофлота" прервал полет из-за анонимного сообщения

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Лайнер, летевший из Владивостока в Москву, внепланово приземлился в Хабаровске, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Самолет приземлился в аэропорту Хабаровска, причины неизвестны", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь, представитель авиакомпании "Аэрофлот", которой принадлежит этот лайнер, рассказал "Интерфаксу", что причина внеплановой посадки - анонимное сообщение с угрозой

"Самолет, выполняющий рейс SU1703 (Владивосток - Москва), совершил посадку в аэропорту Хабаровска после анонимного сообщения об угрозе безопасности полета для проведения проверочных мероприятий", - сказал собеседник агентства. После проверки борт вылетит в Москву, добавил представитель авиакомпании.