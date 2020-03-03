Самолет рейса Москва-Цюрих экстренно возвращается в "Шереметьево"

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Пассажирский Boeing 737-800 "Аэрофлота" Москва-Цюрих экстренно возвращается в московский аэропорт "Шереметьево", следует из данных сервиса Flightradar24.

Лайнер, выполняющий рейс SU2486, вылетел из "Шереметьево" в Цюрих около часа назад. В районе Волоколамска он развернулся и возвращается в "Шереметьево". Самолет уже снизился до 5 тыс. футов (1524 метров).

Незадолго до этого сообщалось, что пассажирский лайнер Новосибирск-Москва экстренно садится в Перми из-за анонимного сообщения о бомбе на борту.

Утром во вторник самолет, летевший из Владивостока в Москву, внепланово приземлился в Хабаровске, из-за поступившего анонимного сообщения с угрозой.