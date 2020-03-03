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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 10:17

Самолет рейса Новосибирск - Москва подал сигнал бедствия над Удмуртией

Лайнер экстренно снижается

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Пассажирский лайнер S7 подал сигнал бедствия над Удмуртией и быстро снижается, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Самолет Airbus A-320 выполняет полет из Новосибирска в Москву. Командир подал сигнал бедствия над Удмуртией. Лайнер экстренно снизился и продолжает полет", - сказал источник.

На борту мог сработать датчик разгерметизации.

По данным Flightradar24, лайнер, выполняющий рейс S72508, экстренно снизился до 24 тыс. 775 футов (7 тыс. 550 метров) и продолжает снижаться.

Удмуртия

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