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Самолет Новосибирск-Москва после экстренного снижения изменил курс для посадки в Перми

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет Airbus A-320 рейса Новосибирск-Москва резко изменил курс и заходит на посадку в Перми после сигнала бедствия, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Лайнер развернулся на 90 градусов и направляется в Пермь, продолжая снижаться. Ожидается, что самолет выполнит там экстренную посадку", - сказал источник.

По предварительным данным на борту сработал датчик разгерметизации.

Ранее источник сообщил, что пассажирский лайнер S7 (рейс S72508) подал сигнал бедствия над Удмуртией, экстренно снизился и продолжает полет.

Новосибирск Пермь Airbus A-320 S7

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