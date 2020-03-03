Самолет Новосибирск-Москва после экстренного снижения изменил курс для посадки в Перми

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет Airbus A-320 рейса Новосибирск-Москва резко изменил курс и заходит на посадку в Перми после сигнала бедствия, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Лайнер развернулся на 90 градусов и направляется в Пермь, продолжая снижаться. Ожидается, что самолет выполнит там экстренную посадку", - сказал источник.

По предварительным данным на борту сработал датчик разгерметизации.

Ранее источник сообщил, что пассажирский лайнер S7 (рейс S72508) подал сигнал бедствия над Удмуртией, экстренно снизился и продолжает полет.