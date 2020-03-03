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"Известия" узнали о тысячах попыток украсть бонусы с карт лояльности покупателей

"Известия" узнали о тысячах попыток украсть бонусы с карт лояльности покупателей
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В 2019 году число попыток списать бонусные баллы по чужим картам лояльности магазинов достигло нескольких тысяч в месяц, сообщает во вторник газета "Известия".

Один из вариантов мошенничества - взлом личного кабинета клиента и оплата покупок бонусами, рассказал газете начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов. Также некоторые злоумышленники регистрируют личный кабинет на карту, выданную другому человеку - в такой ситуации он может и не догадываться о списании бонусов, продолжая накапливать баллы при покупках.

По словам Сизова, бонусные баллы в основном крадут "начинающие" мошенники, вплоть до студентов первых курсов. Специалист рассказал, что бонусные программы слабо защищены, а мониторинг операций по ним не проводится. Он подчеркнул, что интерес злоумышленников к бонусным картам объясним: программы лояльности в денежном эквиваленте оцениваются примерно в 50 млрд рублей, если считать 30 крупнейших ритейлеров.

По оценкам председателя комитета по торговле "Деловой России" Алексея Федорова, автозаправочные станции из-за действий мошенников ежемесячно недополучают прибыль в 2-3 млн рублей из-за неправомерно списанных бонусов. По его словам, бонусы зачастую крадут сотрудники магазинов или колл-центров, например, когда клиент долгое время не пользуется картой. Федоров считает, что рост числа краж связан с тем, что магазины все чаще переходят от систем скидок к бонусным программам, а покупатели активнее начинают пользоваться онлайн-кабинетами.

О проблемах рассказали и в торговой сети "Магнит". Там отметили, что потери от кражи бонусов скорее имиджевые: покупатели разочаровываются в программах лояльности. Однако сети уже начали вводить систему защиты при списании баллов: в некоторых магазинах для использования карты при покупке необходимо назвать СМС-код. "Магнит" также ввел CVC-коды для карт лояльности.

В Роскомнадзоре "Известиям" сообщили, что мошенничество в интернете находится вне зоны компетенции службы, а бонусы - это не персональные данные.

Алексей Сизов Алексей Федоров

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