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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 06:14

Крымчанина, обвиняемого в подготовке лесных пожаров, направили в психиатрический стационар

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Ялтинский суд направил на принудительную госпитализацию в стационаре с интенсивным наблюдением Юнуса Машарипова, которому вменяют подготовку к поджогу леса с помощью самодельной взрывчатки. О решении суда сообщил его адвокат Алексей Ладин.

По его словам, его клиента направили фактически в "психиатрическую больницу закрытого типа" на неопределенный срок. Он обжалует это решение.

"По общему правилу в течение полугода будет собираться комиссия врачей и решать: необходимо ему дальнейшее лечение или нет. Если комиссия решит, что в дальнейшем лечении нет необходимости, то будет выходить с ходатайством в суд, принудительные меры будут отменяться", - разъяснил он ситуацию.

Машарипову вменяют статьи о незаконном приобретении или хранении взрывчатки и незаконное изготовление взрывчатки и взрывчатых устройств, следует из материалов суда. Дело в его отношении расследовала ФСБ.

Региональное управление спецслужбы в ноябре 2018 года сообщило, что Ялтинский городской суд приговорил Машарипова к четырем годам колонии общего режима и 110 000 рублей штрафа за подготовку поджога леса с помощью самодельных бомб.

"Машарипов создал два самодельных взрывных устройства зажигательного действия и перевез на участок местности, находящийся недалеко от храма Святого архистратига Михаила в поселке Ореанда (Ялта), планировал осуществить поджог горно-лесистой местности с целью дестабилизации социально-политической обстановки в регионе", - говорилось в прес-срелизе.

Также ФСБ обвинила Машарипова в хранении в гаражном боксе незаконно приобретенного пороха.

По словам Ладина, апелляция оставила приговор Машарипову в силе, а кассационная инстанция отменила приговор "по ряду оснований, в том числе - по нарушению права на защиту, также, по мнению суда кассационной инстанции, были противоречия в психолого-психиатрической экспертизе", - сказал юрист.
После этого Ялтинский суд начал рассматривать дело повторно и в первой инстанции назначил повторную комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. На ее основании суд принял решение о принудительной госпитализации Машарипова.

Крым ФСБ Ялтинский суд Юнус Машарипов

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