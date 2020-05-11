Самозанятым вернут налог на доход за 2019 год

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Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил вернуть гражданам, зарегистрировавшимся как самозанятые, уплаченный ими в 2019 году налог, а также предоставить им капитал в размере 1 МРОТ для уплаты налога в 2020 году.

Путин отметил, что в прошлом году в четырех регионах страны - в Москве, Татарстане, Калужской и Московской областях - самозанятые граждане получили возможность официально оформить свою деятельность, воспользовались ей около 340 тысяч человек.

"Эти люди поверили государству, поверили его гарантиям работать защищенно и цивилизовано. Считаю, что такое стремление нужно поддержать и даже поощрить. В этой связи предлагаю вернуть самозанятым гражданам их налог на доход, уплаченный в 2019 году, в полном объеме", - заявил он в понедельник на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

"Сейчас возможность для регистрации самозанятых действует уже в 23 регионах, и число тех, кто оформил такой статус, превысило 650 тысяч человек. Предлагаю предоставить всем самозанятым гражданам налоговый капитал в размере одного МРОТ, за счет которого они смогут в этом году проводить налоговые платежи, не отвлекая собственные средства, сохраняя свои доходы", - сказал также он.

В отношении снижения фискального бремени на индивидуальных предпринимателей, которые заняты в наиболее пострадавших отраслях, Путин сообщил о своем предложении в 2020 году "предоставить им налоговый вычет в размере одного МРОТ в отношении страховых взносов".

Помимо этого, глава государства напомнил о работающих практически во всех субъектах федерации государственных структурах, которые оказывают микрофинансовую поддержку индивидуальным предпринимателям, семейным предприятиям, небольшому бизнесу.

"Предлагаю, не откладывая, провести докапитализацию таких компактных, но достаточно эффективных институтов развития и направить на эти цели 12 млрд рублей. Эти средства были заложены в нацпроект "Поддержка малого и среднего предпринимательства" на предстоящие годы. Считаю, что этот финансовый ресурс должен сработать уже сейчас, в 2020 году", - сказал он.