Главный свидетель по делу экс-губернатора Хорошавина отделался условным сроком

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Суд вынес обвинительный приговор по делу о взяточничестве бывшему руководителю секретариата губернатора Сахалинской области Вячеславу Горбачеву, проходившему главным свидетелем по коррупционному делу против экс-губернатора Александра Хорошавина.

Горбачева приговорили к 7 годам и 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 5 лет, сообщили агентству "Интерфакс" в Южно-Сахалинском городском суде. Он обвинялся в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

В суде установлено, что обвиняемый совместно с другими участниками преступной группы, возглавляемой Хорошавиным, организовал получение взяток в размере от 2 млн до 10 млн рублей от людей, намеревавшихся выдвинуть кандидатуру на выборах депутатов городской думы Южно-Сахалинска пятого созыва. Всего преступной группой с мая по ноябрь 2014 года было получено свыше 100 млн рублей в виде взяток.

Ранее сообщалось, что в октябре 2019 года Южно-Сахалинский городской суд завершил рассмотрение другого уголовного дела в отношении Горбачева. Тогда суд признал его виновным по пяти эпизодам взяток в особо крупном размере в составе организованной группы (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также по одному эпизоду легализации преступного дохода в составе организованной группы (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и приговорил к 7,5 годам лишения свободы условно. Решением суда был снят арест с имущества подсудимого в Москве и в Краснодарском крае. В своем последнем слове подсудимый полностью признал свою вину, напомнил суду, что ему 65 лет и он страдает тяжелыми заболеваниями.

Южно-Сахалинский городской суд 9 февраля 2018 года признал Хорошавина виновным в получении взяток и легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ) в составе преступной группы. Он был приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Экс-губернатор также оштрафован на 500 млн рублей и лишен государственных наград.

По второму уголовному делу Хорошавину предъявлено обвинение в совершении в составе преступной группы 13 преступлений по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взяток) и в приготовлении к получению взятки в ходе предвыборной кампании выборов депутатов гордумы Южно-Сахалинска и мэра областного центра в 2014 году. Материалы этого дела составляют более ста томов. Сейчас Хорошавин с ними знакомится.