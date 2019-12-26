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Главному свидетелю по делу экс-губернатора Хорошавина предъявили новое обвинение

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Бывшему руководителю секретариата губернатора Сахалинской области Вячеславу Горбачеву, проходившего главным свидетелем по коррупционному делу против экс-губернатора Александра Хорошавина, предъявлено очередное обвинение - по 17 взяткам, сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области в четверг.

"Установлено, что обвиняемый совместно с другими участниками преступной группы, возглавляемой бывшим губернатором Сахалинской области Хорошавиным, организовали получение взяток в размере от 2 млн до 10 млн рублей от лиц, имеющих намерение участвовать в выборах депутатов городской думы Южно-Сахалинска пятого созыва в качестве кандидатов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, преступной группой с мая по ноябрь 2014 года получено свыше 100 млн рублей в виде взяток.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение, материалы дела будут направлены в Южно-Сахалинский городской суд. Горбачеву предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взяток в особо крупном размере) по 17 эпизодам взяток.

Ранее сообщалось, что в октябре 2019 года Южно-Сахалинский городской суд завершил рассмотрение другого уголовного дела в отношении Горбачева. Тогда суд признал его виновным по пяти эпизодам взяток в особо крупном размере в составе организованной группы (часть 6 статьи 290 УК РФ), а также по одному эпизоду легализации преступного дохода в составе орггруппы (часть 4 статьи 174.1 УК РФ) и приговорил к 7,5 годам лишения свобод условно. Решением суда был снят арест с имущества подсудимого в Москве и в Краснодарском крае. В своем последнем слове подсудимый полностью признал свою вину, напомнил суду, что ему 65 лет и он страдает рядом тяжелых заболеваний.

Южно-Сахалинский городской суд 9 февраля 2018 года признал Хорошавина виновным в получении взяток и легализации преступных доходов (статья 174.1 УК РФ) в составе преступной группы. Он был приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Экс-губернатор также оштрафован на 500 млн руб. и лишен государственных наград. Обжалование приговора в Сахалинском областном суде его не изменило.

По второму уголовному делу Хорошавину предъявлено обвинение в совершении в составе преступной группы 13 преступлений по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взяток) и одного преступления по приготовлению к получению взятки в ходе предвыборной кампании выборов депутатов гордумы Южно-Сахалинска и мэра областного центра в 2014 году. Материалы этого дела составляют более 100 томов. Предположительно, в январе 2020 года материалы этого дела следствие передаст на проверку прокуратуре. В качестве обвиняемых по этому делу проходят еще несколько человек, как сообщал ранее адвокат экс-губернатора, половина из них находится за пределами РФ.

Сахалинская область Вячеслав Горбачев

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