Дети в подмосковном детском саду отравились крысиным ядом

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Пять детей в подмосковном детском саду отравились оставленным без присмотра ядом для крыс, после оказания медпомощи их отпустили домой, сообщила представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

"3 марта в правоохранительные органы Воскресенского городского округа поступило сообщение о том, что в больницу из дошкольного учреждения доставлены пять воспитанников 2015 года рождения с диагнозом "отравление химическим веществом", - сказала Врадий в среду "Интерфаксу".

По предварительным данным, один из воспитанников детсада взял с полки химическое вещество для уничтожения грызунов, раздал его другим детям, и они его съели. Детей незамедлительно госпитализировали и сделали им промывание желудка.Сейчас их здоровью ничего не угождает, они находятся на амбулаторном лечении.

Следователи начали доследственную проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Накануне СМИ сообщили об отравлении детей в детсаду в поселке Белозерский Воскресенского района Московской области.