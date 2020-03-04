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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:16

В Подмосковье уволили воспитательницу детсада, где дети отравились крысиным ядом

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Воспитательница детского сада, где пятеро детей отравились ядом для крыс, уволена за халатность, сообщили в управлении образования городского округа Воскресенск (Московская область) в среду.

В управлении добавили, что заведующему детсадом в этой связи объявлен выговор.

Ранее представитель областного главка Следственного комитета РФ (СКР) Ольга Врадий рассказала "Интерфаксу", что 3 марта правоохранительным органам поступило сообщение о госпитализации пятерых воспитанников дошкольного учреждения. Детям 2015 года рождения поставили диагноз "отравление химическим веществом".

СКР начал доследственную проверку инцидента. "По предварительным данным, один из детей, находясь в детском саду, взял с полки химическое вещество для уничтожения грызунов, после чего раздал его другим воспитанникам, которые его съели", - сказала Врадий.

По ее словам, дети были незамедлительно госпитализированы в медучреждение, где им промыли желудок. В настоящее время их жизни их здоровью ничего не угождает, пострадавших лечат амбулаторно. В рамках расследования инцидента назначена судебно-медицинская экспертиза, говорила Врадий.

Воскресенск Московская область

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