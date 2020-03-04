Что произошло за день: среда, 4 марта

Расследование вбросов о коронавирусе в России, редварительные итоги "супервторника" в США и отставка замглавы Минздрава Краевого

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Установлены распространители фейков о масштабах заболеваемости коронавирусом в России. Источник в правоохранительных органах рассказал о доследственной проверке. Президент РФ Владимир Путин со ссылкой на доклады ФСБ заявил, что вбросы фейковой информации ведутся в основном из-за рубежа. Вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что пока подтверждены шесть случаев заражения. Между тем в мэрии Москвы опровергли сообщения о планах закрыть цветочные магазины и отменить массовые мероприятия.

- Новым премьер-министром Украины стал Денис Шмыгаль. Он с февраля этого года был министром развития громад и территорий. Также утвержден новый состав правительства. Ранее в тот же день Рада одобрила заявление об отставке Алексея Гончарука с должности премьер-министра. Выступая на заседании парламента, президент Украины Владимир Зеленский отметил успехи и провалы правительства и заявил, что кабмину нужны не только новые лица, но и "новые мозги, новые сердца".

- Джо Байден опережает Берни Сандерса в борьбе за участие в выборах президента США от Демократической партии. Согласно предварительным итогам "супервторника", Байден получает голоса 453 делегатов, Сандерс - 382, Элизабет Уоррен - 50, Майкл Блумберг - 44, а Тулси Габбард - 1. Подсчет займет еще несколько дней. Блумберг решил сняться с предвыборной гонки и поддержать кандидатуру Байдена.

- Российские военные рассказали о неудавшейся провокации боевиков в Сирии. По данным Центра примирения враждующих сторон, боевики планировали применить химическое оружие в Идлибе, чтобы сорвать продвижение сирийской армии в городе Серакаб. Однако емкость с отравляющими веществами разгерметизировалась, поэтому террористы получили сильное отравление. В Минобороны России обвинили Турцию в нарушении международного права и нарушении обязательств по созданию в Идлибе демилитаризованной зоны.

- Заместитель главы Минздрава РФ Сергей Краевой отправлен в отставку. В распоряжении говорится, что чиновник освобожден от должности по его просьбе. Ранее в феврале диссертационный совет лишил Краевого ученой степени доктора наук, окончательное решение остается за Высшей аттестационной комиссией.

- В Рязанской области нашли останки, которые могут принадлежать пропавшей Екатерине Левченко. Захоронение было найдено недалеко от места, где ранее обнаружили тело Артема Дорофеева, пропавшего вместе с Левченко. Один из фигурантов дела запрещенной в России организации "Сеть" Алексей Полтавец заявил изданию "Медуза", что участвовал в убийстве молодых людей по приказу осужденного Дмитрия Пчелинцева.