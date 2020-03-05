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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 12:30

В Кремле отвергли обсуждение досрочных выборов в Госдуму

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Тему досрочных выборов в Госдуму на предстоящей встрече президента РФ Владимира Путина с лидерами думских фракций обсуждать не планируется, заявили в Кремле.

"В повестке дня такого вопроса нет, она (эта тема) никогда не звучала и никем не ставилась", - сказал журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отрицательно ответил на вопрос, не планирует ли сам президент поднять эту тему на встрече с парламентариями.

Путин встретится с руководителями парламентских фракций в четверг вечером. Как отметил Песков, "главная тема встречи - это обсуждение поправок в Конституцию".

Госдума Владимир Путин Дмитрий Песков

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