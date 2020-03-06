Минтруда не поддержало увеличение выплат гражданам на карантине

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Минтруда не поддерживает предложение депутата Госдумы Андрея Ветлужских увеличить выплаты по больничным людям, помещенным под карантин по коронавирусу.

"Отстранения от работы в связи с карантином - это единичные случаи. Поэтому на сегодняшний день нет оснований для того, чтобы менять базовые основы системы социального страхования", - заявили в пресс-службе министерства.

Там напомнили, что больничный для людей под карантином оплачивается вне зависимости от того, заболел человек или нет.

Ранее о предложении единоросса Ветлужских сообщили "Известия". Он предложил приравнять карантин к простою и компенсировать по больничным из-за карантина не менее 2/3 зарплаты. По данным газете, в Москве на карантине по домам сидят около ста человек.

Вечером 5 марта мэр столицы Сергей Собянин ввел в городе режим повышенной готовности в связи с коронавирусом. В частности, тех, кто вернулся из Италии, Южной Кореи, Ирана и Китая он обязал самоизолироваться на 14 суток. Всех, кто вернулся из стран с подтвержденными случаями заражения, обязали сообщать о себе и подчиняться требованию Роспотребнадзора о госпитализации.