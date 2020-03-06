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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 16:01

В Татарстане опровергли сообщения о выписке заболевших с Diamond Princess

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Появившаяся ранее информация о выписке из больницы в Казани трех граждан РФ, эвакуированных с лайнера Diamond Princess с коронавирусом, не является достоверной, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Татарстана.

В региональном ведомстве подчеркнули, что пациенты продолжают находиться под контролем врачей. Карантин и время их пребывания в инфекционной больнице заканчиваются 8 марта.

Застрявшие пассажиры лайнера Diamond Princess

Ранее в в сообщении оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России говорилось, что трое россиян с коронавирусом с Diamond Princess выписаны после выздоровления.

22 февраля из Японии в Казань были эвакуированы восемь российских граждан, находившихся на круизном лайнере Diamond Princess. У троих из них в период нахождения на лайнере был выявлен новый коронавирус.

Все восемь эвакуированных проходили двухнедельный карантин в одном из специализированных медучреждений Казани.

Эти случаи "числятся" за Японией, так как в ее порту стоял лайнер, поэтому, по официальной статистике, на территории России зафиксировано 10 случаев заболевания коронавирусом: двое граждан Китая, которым диагноз был поставлен в конце января (оба выписаны 12 февраля с выздоровлением), один гражданин РФ, вернувшийся из Италии и один гражданин Италии, который учится в медуниверситете в Санкт-Петербурге по обмену. Кроме того, шесть человек, которые вернулись из Италии и о которых стало известно 6 марта.

Казань Татарстан Diamond Princess

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