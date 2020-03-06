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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 16:01

Что произошло за день: пятница, 6 марта

Болезнь Олега Тинькова, новые зараженные коронавирусом в России и гибель шахматистов в Москве

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России зарегистрировано шесть новых случаев коронавируса. Один случай зарегистрирован в Нижнем Новгороде, пять - в Москве. Все заболевшие ранее ездили в Италию. Между тем на горячей линии департамента здравоохранения Москвы разъяснили, что на самоизоляции придется посидеть посетившим 11 стран: Китай, Южную Корею, Иран, Италию, Францию, Германию, Испанию, Швейцарию, Великобританию, Норвегию и США. Причем в туриндустрии отмечают, если отменить поездку из опасений карантина на родине, придется платить штраф. Тем временем Италия не советует собственным гражданам ехать в РФ, чтобы не столкнуться с ограничениями.

- Олег Тиньков сообщил, что у него выявлена острая форма лейкемии. Диагноз основателю Тинькофф банка поставили еще в октябре, он прошел несколько курсов химиотерапии. Тиньков напомнил, что уже пару лет, как отошел от операционной деятельности, поэтому за свой бизнес он спокоен.

- Новый премьер Украины опроверг свои слова о возможности подачи воды в Крым. Ранее Денис Шмыгаль заявлял, что подача воды - это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми. Но позднее сказал что Киев не будет обеспечивать полуостров водой до "деоккупации полуострова и возвращения в состав Украины". Власти Крыма назвали вопрос с водой орудием шантажа.

- Цена Brent рухнула на 7,5% на сообщении о завершении переговоров ОПЕК+ без сделки. Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже достигли $46,26 за баррель после того, как страны ОПЕК+ не сумели достичь соглашения в Вене, где Россия отказалась от более существенного сокращения добычи. На фоне падающей нефти и распространяющегося коронавируса курс евро на Мосбирже впервые с 16 января 2019 года превысил 77 рублей, а курс доллара впервые с 4 января 2019 года превысил 68 рублей.

- Известный шахматист и его подруга погибли в Москве от веселящего газа. Тела украинского гроссмейстера Станислава Богдановича и его соотечественницы, также шахматистки Александры Вернигоры нашли без признаков насильственной смерти, рядом был газовый баллон. Информацию о смерти шахматистов подтвердили в украинском МИД.

- Москвич избил фельдшера скорой помощи, приехавшего к его больному ребенку. По данным СМИ, конфликт произошел из-за спецкостюмов, в которых прибыла бригада медиков к больному пневмонией, что вывело из себя отца ребенка.

- Девушка из Иванова попросила Путина взять ее замуж. С таким предложением обратилась одна из участниц встречи президента с населением. Глава государства был озадачен.

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