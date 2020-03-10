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ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 16:38

Сванидзе не увидел "моральной легитимности" в поправке об обнулении президентских сроков

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Член Совета при президенте РФ по правам человека Николай Сванидзе не считает морально легитимной поправку, предоставляющую действующему президенту возможность вновь участвовать в выборах главы государства, хотя и допускает ее юридическую обоснованность.

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"Не вижу моральной легитимности в этом решении, если оно будет принято. Юридическая - вероятно. Юристы сразу же стали говорить, что после принятия новых поправок возможно обнуление сроков, то есть такой юридический выкрутас возможен", - сказал Сванидзе "Интерфаксу" во вторник.

На вопрос, будут ли соблюдены права россиян при обнулении сроков, Сванидзе ответил: "Права граждан, выраженные в Конституции, как действующей, так и той, которая будет действовать, в регулярной сменяемости власти. В данном случае речь идет о том, что человек пойдет на пятый, а потом, глядишь, дай бог здоровья, на шестой срок. Поэтому о регулярной сменяемости власти не идет речь. Президент 20 лет в Кремле, и до 2036 года у него будет такая возможность. Граждане сами должны решить, нарушаются их права или нет".

Поправка депутата Госдумы Валентины Терешковой, предусматривающая "обнуление" президентских сроков и внесенная ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, получила во вторник одобрение депутатов нижней палаты парламента.

В поправке говорится, что предлагаемое в законопроекте ограничение для одного и того же лица в виде двух президентских сроков "не препятствует лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента Российской Федерации на момент вступления данной поправки в силу, участвовать в качестве кандидата на выборах президента Российской Федерации после включения указанной редакции в текст Конституции РФ на установленное поправкой допустимое число сроков, вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления данной поправки в силу".

Во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что предложение Терешковой в случае одобрения на голосовании поправок в Основной закон страны можно будет принять, если Конституционный суд даст по нему положительное заключение.

СПЧ Николай Сванидзе

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