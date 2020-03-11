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ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 16:38

Четыре человека погибли в ДТП в Ростовской области

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Четыре человека стали жертвами столкновения грузового автомобиля с микроавтобусом на трассе М-4 "Дон" в Миллеровском районе Ростовской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"В 03:40 поступило сообщение о том, что на 869 км М-4 "Дон" (Миллеровский район) водитель пассажирского микроавтобуса "Опель - Виваро" допустил столкновение с впереди идущим грузовым автомобилем. В результате ДТП пострадало 9 человек, из них погибло 4 человека, 5 человек доставлены ЦРБ Миллеровского района", - говорится в сообщении.

Спасатели проводили деблокировку пострадавших и оказывали помощь медикам.

Ростовская область

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