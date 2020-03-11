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ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 10:52

Роскомнадзор заказал исследование о блокировках в Tor и TON

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) в начале марта заказал исследование о децентрализованных сетях, таких, как Tor и Telegram Open Network (TON), а также об интернете вещей (Internet of Things, IoT) и способах заблокировать в них запрещенную информацию, пишет "Коммерсантъ".

Исполнитель - федеральный исследовательский центр "Информатика и управление" РАН получит 9,2 млн рублей, работа должна быть выполнена к 30 июня 2020 года.

От исполнителя ожидают описание принципов работы mesh-сетей (технология использовалась в приложении Firechat, набравшем популярность при протестах в Гонконге в 2014 году), устройства IoT и принципа работы технологий, использующих анонимные сетевые подключения, в частности Invisible Internet Project (I2P), Tor и TON, пишет газета. Заказчик также требует описания методов ограничения доступа к сервисам и информационным ресурсам, использующим такие технологии и протоколы.

В Роскомнадзоре объяснили, что хотят найти возможность блокировать запрещенную информацию, а выбор поставщика связали с его компетенциями и положением о закупках ГРЧЦ.

TON - защищенная платформа, созданная разработчиками Telegram Павлом и Николем Дуровыми.

Роскомнадзор РАН ГРЧЦ Tor Telegram. TON Firechat Гонконг

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