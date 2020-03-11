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ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 10:52

На параде Победы в Москве гимн России исполнят под артиллерийскую канонаду

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В ходе военного парада, который пройдет в Москве 9 мая, гимн России прозвучит под залпы размещенных у Кремлевской стены артиллерийских орудий, сообщил Западный военный округ (ЗВО).

"Размещенные у Кремлевской стены расчеты орудий ЗиС-3 отдельного гвардейского салютного дивизиона имени маршала артиллерии Владимира Михалкина артиллерийскими залпами сопроводят исполнение сводным оркестром государственного гимна Российской Федерации", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в среду.

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В параде Победы, который пройдет на Красной площади в ознаменование 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, примут участие более 2,5 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей ЗВО, дислоцированных в Москве, Московской, Ивановской, Ярославской, и Нижегородской областях, отмечает штаб округа.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил, что в параде Победы на Красной площади примут участие 15 тысяч человек, почти 400 единиц наземной и авиационной техники.

По словам министра обороны, 9 мая по Красной площади пройдут и военнослужащие, одетые в форму военных лет, а также танки Т-34. "Атмосферу победного 1945-го воссоздадут 10 расчетов в военной форме тех лет, а также батальон прославленных Т-34 и самоходные артиллерийские установки СУ-100", - сказал Шойгу.

По Красной площади также промаршируют расчеты суворовцев, нахимовцев, кадетов и юнармейцев.

Шойгу сообщил, что приглашение принять участие в параде получили военнослужащие из 20 стран мира.

Ранее свое участие в параде на Красной площади 9 мая подтвердили страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров сообщил, что каждая страна-участница Организации отправит 75 военнослужащих в Москву для участия в параде Победы.

Москва

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