ФСБ начала обыски в компаниях ГК "Фаэтон" по делу о хищении 1 млрд руб. у Россельхозбанка

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В офисах компаний, входящих в петербургскую ГК "Фаэтон", и квартирах менеджеров проводятся обыски в рамках дела о хищении 1 млрд рублей в региональном филиале АО "Российский Сельскохозяйственный Банк" (Россельхозбанк).

"По имеющейся информации, неустановленные лица, действующие от имени ООО "Остроговицы", ОАО "Ударник", ООО "Верево", ЗАО "Копорье", ООО "Сатис", ООО "АЭРО", относящихся к группе компаний "Фаэтон", заключили 12 кредитных договоров на сумму 1 099 468 300 руб. с банком с целью дальнейшего хищения", - сообщила в среду пресс-служба управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти.

Отмечается, что обязательства по заключенным договорам не исполнены, деньги банку не возвращены, а залоговое имущество, выступавшее обеспечением обязательств, умышленно выведено с баланса компаний-заемщиков через другие организации, входящие в ГК "Фаэтон".

Следствие считает, что эти действия можно квалифицировать как мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Пресс-служба распространила видео, из которого следует, что сотрудники проводят мероприятия в офисах ГК "Фаэтон".

"Фаэтон" - один из старейших топливных операторов Петербурга и Ленинградской области.