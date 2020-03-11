Борисов, Григоренко, Хуснуллин и Решетников вошли в обновленный набсовет ВЭБа

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Вице-премьеры Юрий Борисов, Дмитрий Григоренко и Марат Хуснуллин, а также министр экономического развития Максим Решетников вошли в обновленный состав наблюдательного совета ВЭБа, следует из официально опубликованного распоряжения правительства от 9 марта.

Набсовет покинули перешедший в администрацию президента Дмитрий Козак, члены предыдущего состава правительства Максим Акимов и Виталий Мутко, а также Константин Чуйченко, в новом кабинете получивший вместо вице-премьерской должность министра юстиции.

Остались в набсовете госкорпорации, но в новых должностях, первый вице-премьер Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и помощник президента РФ Максим Орешкин. По должности в набсовет входит глава ВЭБа Игорь Шувалов. Председателем набсовета, также по должности, является премьер-министр Михаил Мишустин.