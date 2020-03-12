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Парламенты ряда регионов Сибири одобрили поправки в Конституцию РФ

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Депутаты региональных парламентов ряда регионов Сибири в четверг поддержали закон о поправке к Конституции РФ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти".

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Депутаты законодательного собрания Новосибирской области на внеочередной сессии в четверг большинством голосов одобрили закон, передал корреспондент агентства "Интерфакс" с заседания.

"За" проголосовали 59 депутатов, против и воздержавшихся не было, семь зарегистрировавшихся на сессии депутатов (всего зарегистрировано 68) не проголосовали. Всего в составе Заксобрания региона 75 депутатов.

Законодательная дума Томской области в ходе внеочередного собрания также одобрила закон, предполагающий изменения в Конституцию РФ: 32 депутата проголосовали "за", четверо от КПРФ - воздержались.

"Мы выполнили свою обязанность, наше собрание приняло решение - мы одобряем федеральный закон об изменениях в Конституцию. Теперь нам предстоит огромная работа по разъяснению изменений в Конституцию среди избирателей", - сказала по итогам голосования спикер томского парламента Оксана Козловская.

Законодательное собрание Иркутской области на внеочередной сессии в четверг тоже одобрило федеральный закон о внесении поправок в Конституцию РФ, передает корреспондент агентства "Интерфакс" из зала заседаний парламента региона.

Всего на сессии присутствовали 38 депутатов. За одобрение закона проголосовали 27 парламентариев, против - торе, воздержались - восемь. Голосование было тайным.

Ранее в четверг поправки поддержали парламенты Приморского, Магаданского, Сахалинского краев и Чукотского автономного округа.

Хроника 15 января – 12 марта 2020 годаИзменение Конституции
Новосибирская область Томская область Иркутская область

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