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Суд на Кубани оправдал сироту за спиленную гнилую ольху

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Краснодарский краевой суд полностью оправдал молодого человека, которого ранее привлекли к уголовной ответственности за спиленное гнилое дерево во дворе школы.

В пресс-службе краевого суда сообщили в четверг "Интерфаксу", что судебная коллегия по уголовным делам дело в отношении Василия Попкова, обвиненного в незаконной рубке лесных насаждений, прекратила в связи с отсутствием в его деянии состава преступления. За Попковым признано право на реабилитацию.

В марте 2019 года 24-летний сирота Василий Попков по своей инициативе срубил одну сгнившую ольху на территории школы №27 поселка Мезмай Апшеронского района. Дерево в любой момент могло упасть на дорожку, по которой ходят школьники.

Молодого человека обвинили в незаконной рубке лесных насаждений (пункт "г" части 2 статьи 260 УК РФ), так как, по данным следствия, муниципальному образованию Апшеронский район был нанесен крупный ущерб в 66,2 тыс. рублей.

Санкция уголовной статьи предусматривает максимальное наказание до четырех лет лишения свободы, а также крупный штраф от 500 тыс. до 1,5 млн рублей.

В январе 2020 года Апшеронский районный суд прекратил уголовное дел в отношении Попкова по нереабилитирующим основаниям, в связи с примирением сторон. Данное решение означало, что молодой человек все равно оставался судимым.

Жалобу на решение райсуда написали заместитель прокурора Краснодарского края и адвокат подсудимого, уточнили в пресс-службе.

Сотрудник пресс-службы суда также отметил, что краевой суд вынес частное постановление в адрес прокурора Апшеронского района о недопустимости нарушения закона сотрудниками прокуратуры при утверждении обвинительного заключения и поддержании гособвинения по делу.

Ранее сообщалось, что дело Попкова вызвало широкий резонанс далеко за пределами Краснодарского края. В его защиту выступили журналисты, общественные активисты. Депутат Государственной думы РФ Наталья Костенко направила обращение прокурору края Сергею Табельскому с просьбой проверить законность обвинения.

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