В Алтайском крае пойдут под суд члены группировки, похитившие у сирот 4,5 млн руб.

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении членов преступной группы, похитивших более 4,5 млн рублей у двух десятков детей-сирот, часть которых в результате стали бездомными, сообщает пресс-центр регионального следственного управления СК РФ.

Следствие установило, что в 2016 году выпускник детского дома предложил криминальному авторитету заполучить деньги с банковских счетов сирот посредством уговоров, обмана и угроз. Участниками сообщества признаны 16 человек в возрасте от 17 до 35 лет, в том числе восемь детей-сирот. За несколько лет злоумышленники похитили более 4,5 млн рублей. Деятельность преступной группы удалось пресечь в апреле 2018 года сотрудникам ФСБ и МВД после обращения одного из потерпевших.

"Судьба многих сирот, у которых отбирались деньги, впоследствии сложилась печально - оставшись без средств к существованию, молодые люди стали лицами без определенного места жительства, однако не обращались в правоохранительные органы, опасаясь за свою жизнь", - сказано в пресс-релизе.

Всем членам преступной группы предъявлено обвинение по ч.ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе). Кроме того, в зависимости от роли каждого они обвиняются в кражах, разбоях, похищении человека и грабежах.

Один из лидеров группировки заключил со следствием досудебное соглашение: в мае уголовное дело в отношении него направлено в суд для рассмотрения по существу. Дело в отношении остальных 15 участников и организатора преступного сообщества, которое составило 117 томов, в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.