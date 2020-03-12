В Московском регионе и шести областях ЦФО объявили штормовое предупреждение

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Росгидромет выпустил вечером в четверг штормовое предупреждение, которое распространяется на Москву и ряд областей Центрального федерального округа (ЦФО).

Как отмечается в сообщении федеральной службы, в пятницу, 13 марта, с полуночи до 21:00 с запада на восток на территории Смоленской, Тверской, Ярославской, Ивановской, Тульской, Рязанской, Московской областях и в Москве "местами ожидается сильный юго-западный, западный ветер порывами 20-25 м/с".